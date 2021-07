EU-fonds moet pijn CO2-maatregelen voor burgers verlichten

Een nieuw Europees fonds zal worden opgericht om de pijn voor consumenten en kleine bedrijven te verzachten van de ingrijpende maatregelen die klimaatman Frans Timmermans van de Europese Commissie woensdag in Brussel heeft gepresenteerd. Het ‘sociale klimaatactiefonds’ wordt tussen 2025 en 2032 gevuld met 72,2 miljard via opbrengsten van de handel in CO2-uitstootrechten door bijvoorbeeld energiebedrijven en benzineproducenten. De lidstaten moeten het bedrag verdubbelen tot 144,4 miljard, stelt de Europese Commissie voor.