Lowlands-baas Van Eerdenburg vindt steunpakket onvoldoende

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet voor de evenementensector niet voldoende. Hij noemt het extra geld een ‘stap in de goede richting’. Maar, hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, ‘is de praktijk dat je zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere ‘verzekering’’, aldus Van Eerdenburg.

Het kabinet maakte woensdag bekend 135 miljoen euro extra uit te trekken voor steun aan de sector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid.

Van Eerdenburg wil nog steeds meer duidelijkheid of evenementen na half augustus kunnen doorgaan. De huidige maatregelen, waarbij meerdaagse evenementen niet door mogen gaan, gelden tot 14 augustus. Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, wat betekent dat de organisatie van het festival in Biddinghuizen minder dan een week van tevoren duidelijkheid krijgt.

Veel te kort dag, aldus Van Eerdenburg, die eerder zei ‘laaiend’ te zijn. ‘Ze stralen iets uit van: ‘je ziet maar hoe je het oplost’. Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.’