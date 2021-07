Problemen voor toeristen, boeren en campings door hoogwater

Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel tegen het weekeinde zal stijgen tot een voor de zomer uniek hoge stand. De Rijn bij Lobith bereikt vrijdag een waterstand van tussen de 12 en 13 meter boven NAP, wat Rijkswaterstaat in dit seizoen extreem noemt. De dienst en de waterschappen waarschuwen toeristen, inwoners, ondernemers en boeren langs de rivieren dat de uiterwaarden zullen overstromen en dat zij maatregelen moeten nemen.

De dijken langs de grote rivieren kunnen een waterstand van 13 meter boven NAP bij Lobith makkelijk aan. Pas als het water bij Lobith zou stijgen naar minimaal 16,5 meter boven NAP zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, aldus de waterbeheerders. Maar er is nu wel sprake van hoogwater waardoor uiterwaarden vollopen, terwijl die in de zomer volop in gebruik zijn.

Diverse campings langs de rivieren moeten de komende dagen tenten, caravans en vakantiehuisjes uit de uiterwaarden halen. Boeren moeten hun vee op het droge brengen. Dat geldt ook voor natuurbeheerders die kuddes grote grazers langs de rivieren laten lopen. Toeristische wandelpaden en fietsroutes langs het water zijn hier en daar niet meer bereikbaar. De vele strandjes langs de rivieroevers zijn onder water verdwenen.

Stichting Uiterwaarde heeft een aantal voet- en fietsveren over Waal en Rijn uit de vaart genomen, omdat de veren niet meer kunnen aanleggen door het hoge water. Naar verwachting zullen deze week ook sommige veerponten over de IJssel uit de vaart gaan.