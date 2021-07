Inflatievrees en coronazorgen houden beurzen in greep

De meeste Europese beurzen lieten woensdag kleine verliezen zien. De inflatievrees en de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant bleven de markten in de greep houden. Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. Dat wakkerde de angst aan dat de Federal Reserve (Fed) de steunmaatregelen sneller gaat afbouwen of de rente zal verhogen om de inflatie te beteugelen en de koopkracht van de Amerikanen op peil te houden.

Beleggers kijken dan ook uit naar de verklaringen die Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Daarbij zal vooral worden gelet op wat de centrale bankier gaat zeggen over de snel oplopende inflatie. Daarnaast wordt gewacht op de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America.

De AEX-index op Beursplein 5 hield het hoofd boven water en noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 744,53 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1050,24 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent en de Londense FTSE-index zakte 0,5 procent.

Chipbedrijven

Staalfabrikant ArcelorMittal (plus 2,7 procent) was de sterkste stijger in de AEX, mede dankzij een positief analistenrapport van Jefferies waarin het koersdoel werd verhoogd. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en bierbrouwer Heineken sloten de rij met verliezen van 1 procent.

De chipbedrijven en Europese toeleveranciers van Apple lieten overwegend winsten zien na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern dit jaar veel meer exemplaren van de nieuwste iPhone denkt te verkopen dan in voorgaande jaren. In Amsterdam stegen ASMI en ASML rond de 1 procent. In Frankfurt daalde Dialog Semiconductor 0,1 procent en in Zürich won AMS 0,3 procent. STMicroelectronics klom 1,8 procent in Parijs.

TUI

TUI zakte 4,6 procent in Londen. De reisorganisatie heeft volgens Britse media tot eind juli meer vakantiebestemmingen geschrapt vanwege de opmars van de Delta-variant in veel landen. Ook de luchtvaartmaatschappijen easyJet en IAG, de eigenaar van British Airways, stonden onder druk en verloren tot ruim 2 procent.

Hugo Boss steeg dik 3 procent in Frankfurt dankzij beter dan verwachte resultaten van het Duitse modehuis. Ook de kwartaalcijfers van het Zweedse telecomconcern Tele2 vielen in de smaak bij beleggers. Het aandeel won 5,6 procent in Stockholm.

De euro was 1,1783 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 74,76 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 76,03 dollar per vat.