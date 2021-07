Zoover: vakantieboekingen sinds het weekend volledig ingezakt

Het aantal boekingen voor vakanties door Nederlanders bij vakantieplatform Zoover is ‘ingestort’. Dat komt door de toename van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en zorgen over de kleurcode van Nederland op de Europese coronakaart, meldt de review- en boekingswebsite voor vakantiebestemmingen. Reisorganisatie Sunweb liet dinsdag al weten dat het aantal reserveringen is teruggelopen.

Volgens Zoover nam het aantal boekingen in een week tijd met 25 procent af. Het eigen land is qua zoekopdrachten voor Nederlanders weer de populairste bestemming. Toch ziet Zoover nog geen stormloop op boekingen. ‘Er is ook nog maar erg weinig beschikbaar’, zegt directeur Judith Eyck.

Nadat Nederland de eerste maanden van dit jaar qua zoekgedrag de populairste bestemming was, kenden reizen naar Frankrijk, Spanje en Griekenland de afgelopen maand de meeste belangstelling. In juni werd tien keer zoveel geboekt als in het volledige eerste kwartaal. Dat komt volgens Zoover doordat de reisadviezen voor populaire bestemmingen werden versoepeld. Voor bijna alle bestemmingen zaten de boekingen half juni weer op het niveau van 2019.

Angst

Maar de angst voor een rode kleurcode op de Europese coronakaart zorgde voor een afname van het aantal boekingen. ‘Mensen zijn bang dat er op hun vakantiebestemmingen bijzondere maatregelen gaan gelden’, zegt Eyck. ‘Voor de reisbranche is het dramatisch wat er nu gebeurt.’

Zoover biedt naar eigen zeggen 15.000 pakketreizen aan namens bijna alle reisorganisaties. Ook kijken jaarlijks bijna 30 miljoen bezoekers via de website naar bestemmingen.

Reisorganisatie Sunweb meldde al eerder dat het aantal boekingen terugloopt en het aantal vragen toeneemt door onrust die is gezaaid door de Nederlandse regering. Sunweb zei het aantal medewerkers op de klantenservice flink te hebben opgeschaald. Van een toename in het aantal annuleringen of omboekingen was nog geen sprake.