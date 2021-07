De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg vullen vacatures kabinet

De drie vacatures in het demissionaire kabinet zijn gevuld. Tom de Bruijn (D66) wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamerleden Dennis Wiersma (VVD) staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Steven van Weyenberg (D66) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

In het kabinet is de laatste tijd een aantal verschuivingen geweest. Sigrid Kaag is minister van Buitenlandse Zaken geworden, en kon de post voor Buitenlandse Handel er niet bij doen. Koolmees kon het werk van de staatssecretaris van SZW er niet meer bij doen, en wilde er weer een staatssecretaris bij. Van Weyenberg volgt Stientje van Veldhoven op die haar positie vroegtijdig verlaat omdat ze ander werk heeft gevonden.