Bush: vertrek Amerikaans leger uit Afghanistan is ‘een fout’

Het Amerikaanse leger viel in 2001 onder leiding van Bush Afghanistan binnen, in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Sinds de aftocht dit voorjaar werd bekendgemaakt, zijn de Taliban bezig met een opmars. Zij waren voor de inval aan de macht in een groot deel van Afghanistan.

Bush verwacht dat Afghaanse vrouwen en meisjes enorm zullen lijden. ‘Dit is een fout. Ze worden achtergelaten en zullen worden afgeslacht door deze zeer wrede mensen en dat breekt mijn hart’, aldus de Republikeinse oud-president in een interview over de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die na de komende verkiezingen niet terugkeert als regeringsleider. Hij zegt te vermoeden dat Merkel ‘hetzelfde voelt’ over Afghanistan.

Bush was van 2001 tot 2009 de president van de Verenigde Staten. Zijn latere opvolger Donald Trump maakte in 2020 afspraken met de Taliban over het vertrek van de buitenlandse legers in Afghanistan. De dit jaar aangetreden president Joe Biden besloot de deadline voor die terugtrekking van 1 mei te verplaatsen naar 11 september. Voor die datum zullen alle 2500 Amerikaanse en 7500 andere NAVO-militairen weg zijn.