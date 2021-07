Slachtoffer (53) schietincident bij ggz Den Haag overleden

Een van de twee slachtoffers van het schietincident afgelopen maandag in de zorginstelling Parnassia in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Rijswijk.

Bij het incident raakten twee medewerkers zwaargewond.

Kort daarna werd een straat verderop een zwaargewonde persoon gevonden in een auto. Dat was de verdachte van het incident, een 67-jarige man uit Rijswijk die was gevlucht. Reanimatie mocht niet meer baten, de man overleed ter plekke.