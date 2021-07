Industrie in eurolanden produceert minder

Industriebedrijven in de eurozone hebben in mei minder geproduceerd dan een maand eerder. Volgens het Europese statistiekbureau daalde de industriële productie met 1 procent op maandbasis. Maakbedrijven kampen al langer met tekorten aan grondstoffen en onderdelen als chips, nu het aanbod achterblijft mij de aantrekkende economie.

De industriële productie in de Europese Unie als geheel ging met 0,9 procent omlaag op maandbasis. Vergeleken met mei 2020 was er juist sprake van een sterke stijging van 20,5 procent in de eurolanden en 21,2 procent in de hele EU. In die maand krabbelde de Europese Unie net op van de forse klap die de eerste golf aan coronabesmettingen en lockdowns had uitgedeeld aan veel delen van de economie.

De Nederlandse industrie groeide op maandbasis overigens licht in mei. Vergeleken met april 2021 steeg de productie met 0,8 procent. De economische grootmacht Duitsland had juist te kampen met een daling van 0,6 procent. Op maandbasis kromp de industrie het hardst in Roemenië (min 8,5 procent), Griekenland (min 4,7 procent) en Ierland (min 4,6 procent).