Tieners hoeven ‘coronapas’ in Frankrijk pas later te gebruiken

Tieners krijgen in Frankrijk pas later te maken met de aangescherpte coronaregels. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar hoeven volgens minister van Volksgezondheid Olivier Véran pas vanaf 30 augustus met een zogeheten gezondheidspas te laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19.