Staalmaker ArcelorMittal aan kop in licht lagere AEX

Staalfabrikant ArcelorMittal ging woensdag aan kop in een licht lagere AEX-index, dankzij een positief analistenrapport. Beleggers namen verder geen grote risico’s voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America. Ook wordt uitgekeken naar de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Daarbij zal vooral worden gelet op wat Powell gaat zeggen over de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. Dat wakkerde de angst aan dat de Fed nog sneller geneigd zal zijn steunmaatregelen af te bouwen of de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen en de koopkracht van de Amerikanen op peil te houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 741,75 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1049,71 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,5 procent.

Klimaatplan

Beleggers hielden de blik ook gericht op Brussel, waar de Europese Commissie het ambitieuze klimaatplan zal onthullen. Het plan zal tot in detail uiteenzetten hoe de 27 lidstaten tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent moeten gaan verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het plan zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de belasting op de uitstoot van koolstofdioxide.

De chipbedrijven en Europese toeleveranciers van Apple lieten een gemengd beeld zien na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern dit jaar veel meer exemplaren van de nieuwste iPhone denkt te verkopen dan in voorgaande jaren. In Amsterdam steeg chipbedrijf ASMI 0,6 procent. Branchegenoot Besi verloor 0,4 procent. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 0,1 procent en in Zürich verloor AMS 0,8 procent. STMicroelectronics klom 1,7 procent in Parijs.

ArcelorMittal

ArcelorMittal won 2 procent, mede dankzij een positief analistenrapport van Jefferies waarin het koersdoel werd verhoogd. Shell steeg 0,4 procent. Raizen, een samenwerkingsverband van de olieproducent en het Braziliaanse conglomeraat Cosan, streeft volgens persbureau Bloomberg naar een waardering van zo’n 13,5 miljard dollar, ofwel 11,5 miljard euro, bij zijn aanstaande beursgang. Het zou de grootste beursintroductie in Brazilië zijn dit jaar.

De euro was 1,1791 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 75,12 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 76,44 dollar per vat.