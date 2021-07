Zo’n 653.000 mensen zien Tijd voor MAX-special voor Tanja Groen

De speciale Tijd voor MAX-uitzending die in het teken stond van de vermissingszaak van Tanja Groen heeft dinsdag in de NPO 1-vooravond 653.000 kijkers getrokken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

In het programma werd opgeroepen om geld te doneren aan Stichting De Gouden Tip. Het streefbedrag van 1 miljoen euro werd ‘s avonds na de uitzending behaald. Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds 1993 vermiste studente. De actie werd opgezet door de vorige week neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, voorzitter van de stichting.

De live-uitzending van RTL Boulevard bereikte dinsdagavond voor de derde keer in een week tijd meer dan een miljoen kijkers. Boulevard trekt sinds vorige week woensdag, een dag na de aanslag op De Vries, veel meer kijkers dan normaal in deze tijd. De Vries was te gast in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking. Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis. In het programma Tijd voor MAX bedankten de kinderen van De Vries voor alle steun die zij hebben ontvangen na de aanslag op hun vader een week eerder. Een update over zijn medische situatie gaven ze niet.

RTL Boulevard

Boulevard kwam dinsdagavond voor de tweede keer vanuit Hilversum. Zaterdag ging de uitzending niet door nadat de makers de studio aan het Leidseplein in Amsterdam wegens een ernstige dreiging moesten verlaten. De uitzending zondag ging ook niet door om de programmamakers rust te geven. Sinds maandag wordt het programma weer live uitgezonden vanaf het Mediapark in Hilversum, onder bewaking.

Op primetime werd De Slimste Mens opnieuw het best bekeken. De tweede aflevering van de KRO-NCRV-quiz op NPO 2 werd dinsdag door bijna 1,7 miljoen mensen gezien. Het best bekeken alternatief was Opsporing Verzocht (911.000) op NPO 1 en B&B Vol Liefde op RTL 4 (832.000).