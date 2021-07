Kamer terug van reces voor debat over snelle opmars coronavirus

Sinds eind juni de meeste maatregelen werden losgelaten, grijpt het coronavirus weer snel om zich heen. Vooral jongeren raken besmet in uitgaansgelegenheden. Tot extra drukte in de ziekenhuizen heeft dat nog niet geleid, maar volgens deskundigen is dat bij de huidige besmettingscijfers een kwestie van tijd.

Niet de hele Kamer is overtuigd dat het demissionaire kabinet de ernst van de situatie inmiddels wel voldoende inziet. Discotheken en nachtclubs zijn weer gesloten en evenementen aan strengere regels gebonden, maar die maatregelen gaan minder ver dan het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd.

Ook zal er aandacht zijn voor ondernemers die opnieuw zonder inkomsten komen te zitten. Haags bronnen melden dat het kabinet op dat vlak voor een vlucht naar voren kiest door al voor aanvang van het debat een verruiming aan te kondigen van een garantieregeling voor de evenementensector.

Rutte en De Jonge gingen eerder deze week diep door het stof. Zij erkenden dat zij de opmars van de besmettelijkere Delta-variant van het virus hebben onderschat, en dat zij eind juni te snel te veel versoepelingen hebben doorgevoerd. Tijdens een persconferentie vrijdag hadden zij die suggestie nog weggewuifd. Ook daarvoor boden zij maandag excuses aan.

Het debat wordt vanaf 13.00 uur gehouden in de Ridderzaal. De eigen vergaderzaal van de Tweede Kamer is in verband met de renovatie van het Binnenhof dicht, het tijdelijke onderkomen is pas in augustus beschikbaar.