Voorzitter Open Nederland hoopt dat testpauze horeca tijdelijk is

De stichting achter Testen voor Toegang houdt hoop dat vanaf 14 augustus ook toegangstesten weer gebruikt kunnen worden in de horeca. ‘Opgeven is geen optie, ook niet als het gaat om testen’, zegt voorzitter Pier Eringa (60) van Stichting Open Nederland in NRC.

‘Misschien moet nu de stekker er inderdaad even uit, maar ik hoop echt dat de pauze tijdelijk is. Ik gun de horeca meer ruimte, maar we hebben ook gezien dat het op deze manier niet gelukt is. De oplossing heb ik nog niet, maar het testen zal belangrijk blijven, omdat er nog een hele grote groep niet gevaccineerd is en we nog heel veel niet weten, bijvoorbeeld of mensen na een vaccinatie nog besmettelijk kunnen worden’, zegt de oud-directeur van ProRail in de krant.

Vorige week vrijdag kondigde het kabinet aan dat Testen voor Toegang niet langer mogelijk is voor de horeca. Het controlesysteem bleek de afgelopen weken allesbehalve waterdicht. Op meerdere plekken zijn daardoor flinke nieuwe besmettingsbrandhaarden ontstaan.

Voor de keuze van het kabinet heeft Eringa begrip. ‘Mijn insteek is dat Testen voor Toegang al bewezen heeft succesvol te zijn’, zegt hij. Volgens hem is het werken met QR-codes die geteste mensen toegang geven voor samenkomsten een prachtig mechanisme. ‘Maar het werkt eigenlijk alleen op plekken waar handhaven goed mogelijk én simpel is. Bij sport- en culturele evenementen is er vaak wel een infrastructuur met poorten en deurtjes. Bij horeca is dat lastiger gebleken.’