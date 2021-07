Malta komt onder druk terug van weren niet-gevaccineerden

Malta heeft zijn voornemen om niet-gevaccineerde bezoekers te weren onder druk losgelaten. De maatregel zou woensdag ingaan, maar in plaats daarvan worden toeristen en zakenreizigers die niet (volledig) zijn ingeënt verplicht in quarantaine te gaan, meldt de regering van het EU-land. De isolatieperiode werd niet bekendgemaakt, maar voor reizigers uit ‘rode’ landen is dat nu twee weken.

De Europese Commissie had maandag opheldering gevraagd over het besluit van het kleine land in de Middellandse Zee dat met zijn maatregel afwijkt van het Brusselse beleid. Als de EU-coronareispas aantoont dat iemand recent negatief is getest of al corona heeft gehad moet die persoon in principe vrij kunnen reizen binnen de unie. Dat voorrecht kan niet worden beperkt tot gevaccineerden, vindt het dagelijks bestuur van de Europes Unie.

Het is EU-landen overigens wel toegestaan aanvullende maatregelen te nemen als de volksgezondheid in gevaar is, zolang die maar ‘proportioneel en niet-discriminerend’ zijn. Het coronacertificaat is volgens Brussel mede bedoeld om discriminatie zo veel mogelijk te voorkomen.