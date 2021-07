Organisatie Verknipt geschrokken van besmettingen bij festival

De organisatie van het tweedaagse festival Verknipt in Utrecht is geschrokken van het aantal besmettingen onder de bezoekers. Zeker 900 bezoekers van het dancefeest zijn besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de organisatie is tot het laatste moment ‘op detailniveau’ gesproken met de gemeente Utrecht over de vergunning en alle coronamaatregelen.

In een verklaring meldt de organisatie dat ze niet weet hoe het aantal besmettingen zo hoog is opgelopen. Ook verwijst ze naar de GGD, die aangeeft dat het moeilijk vast te stellen is of de festivalgangers allemaal in Utrecht besmet zijn geraakt. ‘Dat alles sterkt ons in de gedachte dat we het goed hebben gedaan, maar dat maakt het aantal besmettingen niet minder zuur.’

De organisatie geeft aan van alles te hebben gedaan om het evenement veilig te laten plaatsvinden. Zo werd er volgens de organisatie streng gecontroleerd op QR-codes en identiteitsbewijzen. Ook maakte het festival gebruik van tijdslots om drukte bij de entree te voorkomen en was er een speciale communicatie-app voor bezoekers. Er werden extra hoge hekken geplaatst om het festivalterrein zodat bezoekers zonder toegangsbewijs moeilijk konden binnenkomen. En mondkapjes werden verplicht gesteld in de pendelbussen.

Verder stijgen

Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer 20.000 bezoekers. Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens cijfers van de GGD minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen. Volgens de GGD kunnen de aantallen de komende dagen nog verder stijgen.

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma was zaterdagmiddag ook aanwezig op het festival, bevestigt haar woordvoerster. ‘Vooraf zijn er goede, expliciete afspraken gemaakt met de organisator. De burgemeester is langs geweest en heeft gezien hoe serieus ze de toegang bij de ingang georganiseerd hadden’, zegt zij. ‘Toch lijken de afspraken niet voldoende geweest, maar dat is nu achteraf praten. Dat geldt ook niet alleen voor dit festival Verknipt, maar voor het hele land.’