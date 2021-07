Bijna miljoen euro binnen voor vermissingszaak Tanja Groen

Het streefbedrag van een miljoen euro dat bedoeld is voor de gouden tip die leidt naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen is bijna gehaald. In het programma Tijd voor Max op NPO 1 werd dinsdagavond bekendgemaakt dat de teller momenteel op 931.000 euro staat.

De crowdfunding werd door Peter R. de Vries opgezet, als voorzitter van Stichting De Gouden Tip. Het televisieprogramma Tijd voor Max was dinsdagavond volledig gewijd aan de vermissingszaak.