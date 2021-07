Kinderen Peter R. de Vries bedanken voor steun

De kinderen van Peter R. de Vries hebben dinsdagavond in het programma Tijd voor MAX bedankt voor alle steun die zij hebben ontvangen na de aanslag op hun vader een week eerder. ‘Dank voor de fantastisch mooie woorden, bloemen, kaarten en kaarsjes die jullie voor onze vader branden’, zegt dochter Kelly in de boodschap, die zij samen met haar broer Royce insprak.

Een update over zijn medische situatie geven ze niet. ‘Daarover is nog heel veel onzeker, en daar kunnen we dus ook nog niet zo heel veel over vertellen’, aldus Kelly in het televisieprogramma, dat dinsdagavond volledig gewijd is aan de vermissingszaak van Tanja Groen waarvoor haar vader zich inzet.