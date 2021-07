Amsterdammers kunnen lastig online testafspraak maken door drukte

Het is voor mensen uit Amsterdam en omgeving moeilijk om online een afspraak voor een coronatest te maken. Zo veel mensen uit de hoofdstad en de gemeenten eromheen probeerden dinsdag tegelijk een afspraak in te plannen, dat het leek of alle plekken vol waren. Dat was niet zo, en daarom adviseerde de GGD ze om het afsprakennummer te bellen of om het later nog een keer te proberen.