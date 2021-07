AEX stijgt, andere Europese beurzen vlak na inflatiecijfers VS

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag verder vooruit gegaan. Daarmee was de hoofdgraadmeter op het Damrak een uitzondering, want elders in Europa was overwegend weinig beweging te zien. Beleggers verwerkten het Amerikaanse inflatiecijfer, dat hoger uitviel dan verwacht was. Mogelijk besluit de Amerikaanse centrale bank daardoor sneller steunmaatregelen af te bouwen of de rente te verhogen.

Ook de kwartaalcijfers van Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Goldman Sachs werden nauwlettend gevolgd. Beide banken verdienden meer aan het begeleiden van fusies, maar konden ook minder geld aanhouden dan eerder tijdens de coronacrisis, wat tot een enorme winstsprong leidde. In Amsterdam werden banken als ING (min 1,6 procent) en ABN AMRO (min 1,9 procent) juist lager gezet.

Britse banken stonden ook in de belangstelling. Zij mogen weer dividend gaan uitkeren van de Bank of England. Dat mocht niet tijdens de coronacrisis waarin ze grotere reserves aan moesten houden om economische schokken op te vangen. Lloyds Banking Group, NatWest en HSBC leverden desondanks tot 2,6 procent in.

Prosus

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de plus op 742,86 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1054,60 punten. Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen speelde een eerdere winst, dankzij een sterk herstel van de Britse winkelverkopen in het tweede kwartaal, kwijt en kwam ook dichtbij de slotstand van maandag uit.

Prosus (plus 2,2 procent) profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft. Chipfondsen ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,7 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield had last van de angst voor nieuwe beperkingen door de Delta-variant van het coronavirus en was met een verlies van 2,2 procent de hekkensluiter.

Air France-KLM

In de MidKap zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 2,1 procent. Frankrijk scherpt de coronaregels aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal.

In Helsinki steeg Nokia 8 procent. Het Finse netwerkconcern verwacht zijn winstverwachting voor dit jaar op te schroeven dankzij een sterk tweede kwartaal. Swatch won 0,9 procent in Zürich. Het Zwitserse horlogebedrijf boekte in de eerste jaarhelft weer winst. Volkswagen verhoogde zijn winstdoel voor 2025 en voorziet een snellere overstap naar elektrische auto’s. Het aandeel werd evenwel 1,3 procent lager gezet.

De euro was 1,1816 dollar waard, tegen 1,1855 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 74,72 dollar. Brentolie klom ook 1 procent in prijs, tot 75,89 dollar per vat.