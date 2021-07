Amazon breidt uit in Nederland met bezorgcentrum en eigen busjes

Amazon opent woensdag een nieuw bezorgcentrum in de buurt van Schiphol. Ook gaat Amazon straks met eigen elektrische busjes rijden. Karsten Frost, regiodirecteur logistiek voor Amazon, zegt dat de opening ‘een duidelijk signaal is’ dat Nederland een ‘interessante markt’ is voor het webwinkelconcern.

Het bezorgcentrum, een verder verdeelpunt voor pakketjes die uit andere distributiecentra van Amazon in Europa komen, had de webwinkel nog niet in Nederland. Over toekomstige plannen, zoals het openen van verdere bezorg- of distributiecentra in Nederland, wil het bedrijf nog niks zeggen. ‘Maar we hadden hier niet gezeten als we hier geen kansen zagen’, aldus Frost.

Als de Nederlandse markt verdere groei laat zien, zal Amazon later waarschijnlijk meer investeringen gaan doen. Het concern geeft aan momenteel met name keukenspullen aan Nederlanders te verkopen, zoals koffiezetapparaten, maar ook elektronica, spullen voor in en om het huis en sportartikelen.

Pakketbezorgers

Amazon richt zich met het bezorgcentrum op het gebied rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en wil ook naar Utrecht. Tweehonderd Amazonbusjes gaan de pakketten daar straks bezorgen, waarvan een deel elektrisch. Voor andere delen van het land werkt de webwinkel samen met pakketbezorgers van PostNL, DHL Nederland en Red Je Pakketje. Daarnaast is er nog voor 450 pakketbezorgers van onafhankelijke koeriersbedrijven werk.

Voor de elektrische bussen komen oplaadpunten bij het bezorgcentrum. Op termijn wil Amazon dat elk bezorgcentrum oplaadpunten en elektrische bussen heeft, om aan de eigen klimaatdoelen te voldoen.

Amazon startte vorig jaar, midden in de coronacrisis, met een Nederlandse versie van de webwinkel. In januari van dit jaar kondigde het bedrijf aan een bezorgcentrum te willen gaan openen. Het bedrijf verwacht in de 8500 vierkante meter grote hal duizenden pakketjes per dag te verwerken. Daarvoor worden meer dan 100 mensen aangenomen, zowel fulltime als parttime. Dat aantal wordt de komende tijd verder uitgebreid. Het bezorgcentrum is van maandag 06.00 uur tot en met zondagavond 23.00 uur in bedrijf.