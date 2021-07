Schaakrubriek: Hoe bereken je combinaties van meerdere zetten diep en waar stop je?

Eén van de oudste uitgevers van schaakboeken is het Engelse Batsford Chess, inmiddels geïncorporeerd in Pavilion Books en dat is wellicht verstandig gezien de vele uitgevers die sinds het einde van de vorige eeuw zijn gestopt met het uitgeven van schaakboeken, zoals Olms of Springer Verlag.

En dan zijn er velen die helemaal van de aardbodem zijn verdwenen in Engeland, Duitsland en ook Nederland, waar overigens natuurlijk New In Chess deze leemte meer dan heeft opgevuld. Er zijn vele oorzaken te noemen, waarschijnlijk per uitgever verschillend, maar de tsunami van digitale mogelijkheden lijkt mij de belangrijkste. Derhalve nu maar even weer aandacht voor enige producten van Batsford, ten eerste de zogenaamde ‘Chess Bible’ van Sean Marsh met als motto ‘From beginner to winner’. Vanaf de eerste beginselen tot aan lastige puzzels en dat via uitleg over openingen, positioneel of strategisch spel en overzicht van de helden uit de schaakgeschiedenis, van Greco (1620) t/m Carlsen (2021) aan de hand van prach..

