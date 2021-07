Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag afgenomen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden er momenteel 204 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, negen minder dan maandag.

Van deze mensen liggen er 75 op de intensive care, negen minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen bleef het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal onveranderd op 129.