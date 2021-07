Vader vermoorde advocaat Wiersum: mijn kind is weg

‘Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapot geschoten.’ Deze dramatische woorden besluiten de spreekrechtverklaring van de vader van Derk Wiersum, de advocaat die op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten.

De verklaring is opgenomen op video. Deze werd dinsdag getoond tijdens het proces tegen de twee mannen die van de moord worden verdacht. Zij staan deze en volgende week terecht in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

‘Als bewezen wordt geacht wat u verweten wordt, dan zou u zich moeten schamen’, aldus Wiersums vader in de video. ‘Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig; voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.’