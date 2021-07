Bedrijf achter Pepsi profiteert van heropening uitgaansleven VS

Voedingsmiddelenconcern PepsiCo heeft in het tweede kwartaal een fors hogere omzet geboekt. Het bedrijf deed vooral goede zaken met frisdrankmerk Pepsi, dat veel meer werd verkocht nu bioscopen, restaurants en stadions voor sportwedstrijden in de Verenigde Staten weer open zijn. Zoutjes van bijvoorbeeld Lay’s of Dorito’s zorgden ook voor meer inkomsten.