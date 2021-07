Belangrijk internetknooppunt vestigt zich in Zuid-Holland

Een van de naar eigen zeggen belangrijkste Europese internetknooppunten vestigt zich vanaf oktober in twee datacenters in Rotterdam en het Zuid-Hollandse Naaldwijk. De komst van de knooppunten van Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) maken de provincie volgens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aantrekkelijker voor techbedrijven uit bijvoorbeeld de creatieve industrie.

Een aansluiting bij AMS-IX zou bedrijven een hoge kwaliteit en efficiënte van digitale diensten opleveren, zoals het livestreamen van evenementen, onlinegaming en videobellen. In en rondom Amsterdam heeft AMS-IX veertien datacenters, waar vandaan het het verkeer tussen lokale IP-netwerken wereldwijd verzorgt. Onder meer Booking.com, Decathlon, Bol.com en verschillende internetproviders zijn aangesloten op het knooppunt.

Volgens wethouder economie in Den Haag Saskia Bruines is de komst van het internetknooppunt belangrijk voor de groei van de digitale economie in Zuid-Holland. ‘De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor techbedrijven en heeft de ambitie om in de toekomst nog veel meer hoogwaardige bedrijven te huisvesten.’