Krant: Biden waarschuwt bedrijven in VS voor risico’s Hongkong

President Joe Biden gaat Amerikaanse bedrijven deze week waarschuwen voor de risico’s die ze lopen bij het zakendoen in Hongkong. Dat zeggen ingewijden bij de Amerikaanse regering tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

Tot de risico’s behoort onder meer de mogelijkheid dat China toegang krijgt tot gegevens die buitenlandse bedrijven hebben opgeslagen in Hongkong. Ook is er een nieuwe wet waardoor Peking kan optreden tegen personen of bedrijven die zich houden aan de Amerikaanse sancties tegen China. Met die Chinese strafmaatregelen kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bezittingen.

Volgens de Financial Times denkt het Witte Huis dat bedrijven de risico’s rond zakendoen in Hongkong niet serieus genoeg nemen. De Verenigde Staten hebben China sancties opgelegd vanwege het harde optreden van de veiligheidsdiensten tegen prodemocratische demonstranten en een omstreden veiligheidswet in Hongkong.

Nieuwe waarschuwing

Daarnaast gaan de VS naar verluidt ook met een nieuwe waarschuwing komen voor de juridische risico’s die bedrijven lopen rond leveringen uit de Chinese regio Xinjiang. Voormalig president Donald Trump had vorig jaar gewaarschuwd dat Amerikaanse bedrijven er zeker van moeten zijn dat ze geen producten uit Xinjiang kopen waarbij dwangarbeid door de Oeigoerse moslimminderheid in die regio gebruikt kan zijn.

China zei in een reactie op het bericht van de Financial Times dat de VS zich niet moeten bemoeien met binnenlandse aangelegenheden in Hongkong. Peking ontkent ook dat Oeigoeren in Xinjiang dwangarbeid verrichten.