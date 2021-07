Meer doden bij rellen in Zuid-Afrika na opsluiting Zuma

In KwaZulu-Natal, de regio waar Zuma vandaan komt en waar de rellen begonnen, ligt het dodental op 26. Relschoppers hebben winkels geplunderd en wegen geblokkeerd met stenen. Het openbaar vervoer is grotendeels gestremd en ook het vervoer van voedsel en medicijnen wordt geblokkeerd. Het Zuid-Afrikaanse leger is maandag uitgerukt om de politie bij te staan in de regio’s KwaZulu-Natal en Gauteng, waar de rellen het hevigst zijn.

Zuma heeft vijftien maanden celstraf gekregen omdat hij niet meewerkte aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap. Ondanks deze aantijgingen is de oud-president nog steeds populair onder een groot deel van de bevolking.

Zuma ontkent de beschuldigingen en weigerde in eerste instantie zich bij de autoriteiten te melden. Woensdag om middernacht deed hij dat alsnog, net voor de deadline die hem was opgelegd. Had hij dat niet voor die tijd gedaan, dan zou de politie hem arresteren. Maandagavond besloot een hoge rechter dat de gevangenisstraf van Zuma in stand blijft.