Schaarste aan grondstoffen deert Chinese export nog niet

De export van China is in juni met ruim 32 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee nam de uitvoer harder toe dan in de voorgaande maand, zo komt naar voren uit cijfers van de Chinese douane. Economen verwachtten juist dat schaarste aan grondstoffen en onderdelen de export zou vertragen.

In mei steeg de export met net geen 28 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een toename van 23 procent in juni.

Wereldwijd is de vraag naar producten van Chinese makelij tijdens de coronapandemie enorm toegenomen, zoals medische hulpmiddelen en elektronica voor thuiswerken. Tegelijkertijd had de industrie in veel andere delen van de wereld nog te kampen met de effecten van de coronapandemie, terwijl die in China alweer terug op niveau was.

Hogere vervoerskosten

Maar nu het economisch herstel ook buiten China goeddeels is ingezet, verwachten experts dat de export van de Volksrepubliek minder hard zal stijgen dan de voorbije maanden. Naast de grondstoffenschaarste zorgen ook flink hogere vervoerskosten voor een obstakel. Daarnaast neemt de productiecapaciteit buiten China toe, waardoor de wereld minder afhankelijk zou moeten zijn van de Chinese industrie.

Volgens econoom Zhou Hao van Commerzbank heeft de toename van de Chinese export vooral te maken met sterke prijsstijgingen. Zo is ijzererts veel duurder geworden en die hogere kosten worden doorberekend bij de exportprijzen.

Ook de Chinese import steeg hard. Volgens de douane ging het om een toename van 36,7 procent. Een maand eerder was er een nog sterkere stijging van ruim 51 procent. Het handelsoverschot stond in juni op 51,5 miljard dollar. Dat is het grootste overschot sinds januari.