Nieuwe problemen met Boeing 787 Dreamliner

Volgens de luchtvaartautoriteit zit de nieuw ontdekte fabricatiefout in de buurt van de neus van bepaalde toestellen van het 787-type. Het zou aan het licht zijn gekomen tijdens inspecties die zijn vereist door de FAA. Op basis van beschikbare data bekijkt de autoriteit of toestellen die al vliegen ook moeten worden aangepast. Boeing was niet bereikbaar voor commentaar.

Het is het zoveelste probleem dat speelt bij de 787 Dreamliner. Eind mei stopte de vliegtuigbouwer opnieuw tijdelijk met leveringen van het type in verband met technische problemen met het toestel. Die waren toen net weer begonnen na een onderbreking van vijf maanden vanwege elektrische en andere problemen die vanaf eind 2020 speelden.