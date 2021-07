Vakbonden: onrust over terugkeer naar kantoor door Delta-variant

De onrust onder werknemers neemt toe nu de Delta-variant van het coronavirus zich in Nederland verspreidt, merken de vakbonden. ‘Veel kantoormedewerkers kijken de kat uit de boom’, zegt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV in het AD.

Eind juni werd het thuiswerkadvies aangepast. Werknemers mogen sindsdien maximaal de helft van hun werktijd op kantoor werken, mits 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Maar door het toenemende aantal besmettingen neemt de ongerustheid onder het personeel toe. ‘In korte tijd zijn we gegaan van optimisme over de terugkeer naar kantoor naar groeiende zorgen over hoe veilig het op kantoor is’, zegt Fortuin.

Volgens de voorzitter lijken de meeste bedrijven hun best te doen om voor een coronaproof kantoor te zorgen. Toch gaf een op de vijf werknemers in een recente enquête van de vakbond onder zo’n negenhonderd (voormalige) thuiswerkers aan zich nog niet veilig te voelen op kantoor. 16 procent vindt dat de kantoren te vroeg geopend zijn om veilig te kunnen werken. Zij ergeren zich onder meer aan werkgevers en collega’s die geen rekening meer houden met de coronaregels.

Fortuin denkt dat dit vooral speelt bij kleinere bedrijven, onder meer omdat medewerkers veel bewuster zijn geworden van de risico’s en kritischer kijken naar de veiligheid en hygiënemaatregelen. ‘Vroeger was een toetsenbord of muis ook niet bepaald schoon, maar mensen zijn nu veel meer bezig met hygiëne’, aldus de CNV-voorzitter. Fortuin benadrukt dat extra maatregelen niet af te dwingen zijn. ‘Werknemers kunnen wel eisen dat er voldoende desinfectiemiddelen zijn, waarmee ze zelf de apparaten kunnen schoonmaken. Maar nee, ze kunnen niet eisen dat de werkgever de boel tien keer per dag schoonmaakt.’

Ook vakbond FNV ziet de bezorgdheid onder personeel groeien. Werknemers maken zich onder meer zorgen over de drukte in het openbaar vervoer en hoe ze veilig op kantoor kunnen komen, stelt vicevoorzitter Kitty Jong in het AD.

Jong benadrukt dat de zorgen vooral groeien onder het zorgpersoneel en personeel in andere sectoren waar afstand houden soms lastig is. ‘Er is veel aandacht voor kantoormedewerkers maar zij hebben de keuze om in goed overleg met de werkgever thuis te werken. Er zijn heel veel werkenden die die keuze niet hebben. Denk aan al mensen die werken in fabrieken, slachterijen, de voedingsmiddelenindustrie of in de zorg.’