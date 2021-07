RIVM praat Kamer bij over stijging coronabesmettingen

De Tweede Kamer wordt dinsdag bijgepraat door het RIVM over de onlangs verergerde coronacrisis. Sinds afgelopen vrijdag gelden er weer beperkingen in de horeca en de evenementensector vanwege het explosief gestegen aantal besmettingen.

De bijpraatsessie wordt ditmaal niet verzorgd door RIVM-bestuurder Jaap van Dissel, maar door Aura Timen. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Van Dissel is verhinderd, laat een woordvoerder weten, zonder te vermelden waarom.

Het kabinet besloot na advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van Dissel voorzitter is, vergaand te versoepelen per 26 juni. Het OMT noch het kabinet had voorzien dat het aantal besmettingen zo snel zou stijgen. Afgelopen zaterdag werden 10.345 nieuwe besmettingen genoteerd, het hoogste aantal sinds december vorig jaar. De stijging gaat nu ook sneller dan vorig jaar september, toen een nieuwe coronagolf werd ingezet.

De voornaamste boosdoener lijkt de besmettelijkere Delta-variant van het virus, die ruim baan kreeg nadat het kabinet nachtclubs weer opende. Het systeem van toegangstesten bleek onvoldoende te werken om alle besmettingen buiten de deur te houden: mensen kopieerden andermans toegangsbewijzen en aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd.

Onder het mom ‘dansen met Janssen’ konden mensen al direct na hun Janssen-vaccinatie de nachtclub of kroeg in met een geldig vaccinatiebewijs, terwijl een volledige vaccinatie pas na enkele weken effectief is. Slechts een zeer klein deel van de jongeren is volledig gevaccineerd.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) boden maandag hun excuses aan voor het te snelle versoepelen en hun gebrek aan zelfreflectie daarover op de laatste persconferentie. Ook het ‘dansen met Janssen’ noemde De Jonge ‘een inschattingsfout’. Op 13 augustus kijkt het kabinet opnieuw wat mogelijk is wat betreft de coronaregels.

Woensdag debatteert de Kamer over de coronacrisis. Omdat het Tweede Kamergebouw wordt gerenoveerd, is het debat in de Ridderzaal. Eerder debatteerde de Eerste Kamer daar al, omdat in tegenstelling tot het Eerste Kamergebouw er genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand te houden.