Advocaten Nabil B.: meermaals gesproken over beveiliging De Vries

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hebben meerdere keren aangedrongen op betere beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries, lieten zij maandagavond weten in het televisieprogramma Op1. Volgens Schouten was er meer mogelijk geweest om De Vries te beschermen.

De Jong zei dat er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden over de beveiliging van de misdaadverslaggever, onder meer met het Openbaar Ministerie, de NCTV, de Staat en De Vries zelf. ‘Die gesprekken verliepen niet altijd even harmonieus en ik vind het te makkelijk om nu te zeggen, als Staat, ‘jij wilde dat niet’. De Staat heeft natuurlijk altijd een zorgplicht en als er informatie is dan moet je handelen’, aldus de advocaat.

Schouten herinnert zich onder meer een incident na afloop van een eerdere uitzending van Op1, waarin de advocaten samen met De Vries te gast waren. ‘We rijden hier weg en Peter loopt in het donker naar de parkeerplaats. Ik zeg ‘wat loop jij hier te doen?’.’ De advocaat bracht De Vries vervolgens naar zijn auto en kaartte zijn beveiliging aan bij de NCTV. ‘Toen heb ik gezegd, ‘dat kan niet. Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen’’, aldus Schouten.

Schouten en De Jong lieten eerder op maandag aan RTL Nieuws weten door te gaan met het verdedigen van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces.

Peter R. de Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam na een televisieoptreden in RTL Boulevard, is vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. in het proces. Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis. Eerder werden B.’s advocaat Derk Wiersum en broer Reduan al doodgeschoten.