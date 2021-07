Sectorraad GO en PO-Raad: groter lerarentekort door extra geld

Door de 8,5 miljard euro die het demissionair kabinet beschikbaar stelt om achterstanden in het onderwijs vanwege corona weg te werken, neemt het lerarentekort verder toe, zeggen de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) en de PO-Raad tegen NRC. Scholen gebruiken het geld onder meer om extra lessen te geven, waardoor meer leraren nodig zijn. Dit leidt vooral in het speciaal onderwijs en scholen in achterstandswijken tot problemen. Een aantal scholen is al overgegaan op vierdaagse schoolweken om de gaten in het rooster te vullen.