ING vindt koper voor Oostenrijkse consumententak

ING verkoopt zijn consumentenactiviteiten in Oostenrijk aan bank99, een dochter van Österreichische Post. Daarmee voorkomt de bank dat de activiteiten stopgezet moeten worden. Personeel en klanten gaan nu over naar de nieuwe eigenaar.

ING maakte in maart al bekend te willen vertrekken van de Oostenrijkse consumentenmarkt. ING is al sinds 2003 actief in het land, maar had er relatief weinig particuliere klanten. Die geringe omvang was voor ING reden om afscheid te willen nemen van de tak. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Op de zakelijke markt in Oostenrijk blijft het Nederlandse financiële concern wel actief.

ING wil zich mogelijk ook terugtrekken van de Franse consumentenmarkt, werd vorige maand bekend. De bank bekijkt momenteel zijn strategische opties voor de betreffende activiteiten. Eerder dit jaar besloot ING ook al om de Tsjechische consumentenmarkt vaarwel te zeggen. ING is niet de enige bank die stopt met bepaalde activiteiten in het buitenland. Zo was Rabobank afgelopen maanden op zoek naar kopers van zijn onlinespaarbank in België. Er werden geen kopers gevonden, en daarop besloot het concern de activiteiten dan maar zelf te beëindigen.