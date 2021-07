Beveiligers verbijsterd over ‘jojobeleid’ van kabinet

Evenementen- en horecabeveiligers zijn verbijsterd over het ‘jojobeleid’ van het kabinet, nu er nieuwe verscherpte coronamaatregelen van kracht zijn voor de evenementen- en horecabranche. Het kabinet moet na de gemaakte excuses voor de gang van zaken bereid zijn de financiële schade te vergoeden, zegt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Bedrijven in de branche hebben maanden ‘keihard en met inzet van veel eigen middelen’ gewerkt aan een veilige heropening van het uitgaansleven, en ‘veel van die inspanningen worden nu tenietgedaan’, zegt Van der Steur. Volgens hem hebben de Fieldlab-evenementen met 129.000 bezoekers die slechts 103 mogelijke besmettingen opleverden, laten zien dat er een basis is om evenementen op een verantwoorde manier te organiseren.

Veel beveiligers hebben volgens Van der Steur de branche verlaten of dreigen dat vanwege de onduidelijkheid te doen. ‘Dit sterk wisselende beleid maakt het voor evenementenbeveiligingsbedrijven ook steeds lastiger om voldoende gekwalificeerde beveiligers te kunnen leveren als straks toch weer evenementen mogelijk zijn.’

De Veiligheidsbranche, die zegt 90 procent van de 26.000 beveiligingsmedewerkers in Nederland te vertegenwoordigen, wil net als de Vereniging van Evenementenmakers dat de branche ver voor 13 augustus duidelijkheid krijgt over wat er in de toekomst wel kan. De branche noemt daarnaast de regel van verplichte zitplaatsen en minder bezoekers ‘een enorme (en niet-noodzakelijke) klap voor de sector’.