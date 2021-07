Advocaten Nabil B. gaan door ondanks aanslag Peter R. de Vries

"Nabil heeft duidelijk gezegd dat hij wil dat wij doorgaan", zegt Schouten tegen RTL Nieuws. "Dat hadden Onno en ik al besloten, en we wisten ook van onze cliënt dat hij strijdbaar was." De advocaten hebben geen moment getwijfeld, zo zeggen zij.

Peter R. de Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam na een televisieoptreden in RTL Boulevard, was vertrouwenspersoon van Nabil B. in het proces. Eerder werden B.'s advocaat Derk Wiersum en broer Reduan al doodgeschoten.

Schouten en De Jong hadden in het bijzijn van De Vries het scenario van een aanslag op een van hen dan ook met elkaar besproken, zo vertelt Schouten aan RTL. "Toen hebben we gezegd: 'Als een van ons dit overkomt, dan wil de ander juist dat we doorgaan'. We willen niet wijken. Dat is ook altijd het standpunt geweest van Peter R. de Vries in zijn hele leven", zegt Schouten.