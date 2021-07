Frankrijk gaat coronavaccinatie voor zorgpersoneel verplichten

De Franse regering gaat coronavaccinaties verplichten voor zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen, meldt president Emmanuel Macron in een toespraak. Vanaf 15 september zal de maatregel worden gecontroleerd en kunnen mensen die zich er niet aan houden gestraft worden.

Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen.