Yellen maant EU economie te blijven stimuleren

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft er bij haar Europese collega’s op aangedrongen niet te vroeg de steunmaatregelen vanwege de pandemie los te laten en de economie te blijven stimuleren. Op bezoek bij de EU-ministers van Financiën in Brussel pleitte zij volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingen) ook voor nauwe samenwerking tussen de VS en de EU op verschillende beleidsterreinen.

Yellen was de eerste minister van Financiën van de VS in tien jaar tijd die persoonlijk naar een EU-ministerraad kwam. Het overleg duurde ruim twee uur en ging onder meer over maatregelen om de economieën te vergroenen en de agenda’s op elkaar af te stemmen. Vijlbrief noemde de discussie ‘spannend, leuk’ in een ‘beetje emotionele sfeer’.

Ook Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economische Zaken en Financiën) was zeer te spreken over de ontmoeting. ‘Van een winter van ongenoegen naar een zomer van tevredenheid’, noemde hij de overgang van de verkilde transatlantische betrekkingen onder president Donald Trump naar een nieuwe relatie van samenwerking met de regering van Joe Biden.

Janet Yellen waarschuwde de EU wel voor de economische risico’s die op de loer liggen nu nieuwe varianten dreigen de samenleving weer op slot te draaien. Volgens haar moeten Europa en de Verenigde Staten ook in 2022 nog geld blijven pompen in de economie en moeten de regels rond de begrotingen flexibel zijn, om bij nieuwe crises snel te kunnen ingrijpen.