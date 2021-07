Meer dan 27.000 mensen wachten te lang op ggz

Meer dan 27.000 mensen in ons land moeten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) langer op geestelijke gezondheidszorg wachten dan volgens de normen kan, namelijk maximaal veertien weken. Dat is ruim een derde van de zeker 75.000 mensen die op dergelijke hulp wachten.

Volgens de normen mag een aankomende cliënt hooguit vier weken op het eerste intakegesprek wachten en vervolgens nog eens tien weken op behandeling. Vooral de aanmeldgesprekken laten lang op zich wachten. Samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is van belang om tijdige toegang tot de ggz te garanderen, zegt de autoriteit. Ggz-aanbieders met meer dan tien zorgverleners in dienst leveren per 1 januari van dit jaar het aantal mensen dat bij hen op de wachtlijst staat aan, om inzicht te krijgen in het wachten.

Inzicht in de wachttijden was er al wel, maar daar komen nu de aantallen wachtenden bij. Volgens de NZa is er ‘sprake van een (hoogstwaarschijnlijk) kleine onderschatting van het probleem’. Van circa 10 procent van de wachtenden zijn geen gegevens doorgestuurd en dus ook niet meegerekend.

Er maken jaarlijks ruim een miljoen mensen gebruik van een vorm van ggz.