RTL-baas: terugkeer RTL Boulevard naar Amsterdam niet uitgesloten

Het is niet ondenkbaar dat RTL Boulevard in de toekomst weer wordt uitgezonden vanuit Amsterdam. Het programma wordt met ingang van maandag hervat vanaf een nieuwe locatie, het Mediapark in Hilversum. ‘Ik sluit Amsterdam zeker niet uit’, zegt RTL-topman Sven Sauvé.

‘Alle opties liggen wat ons betreft open’, zegt Sauvé over een mogelijk plan om terug te keren naar de hoofdstad. ‘We hebben nu even acuut geschakeld op de huidige situatie. Dat is gelukt, we hebben een nieuwe plek gevonden waar we het programma kunnen gaan opnemen. We gaan over een tijdje eens heel rustig bekijken welke alternatieven er zijn en wat we als langetermijnoplossing gaan kiezen.’

RTL Boulevard kon zaterdag en zondag niet uitzenden omdat de politie ernstige bedreigingen had binnengekregen. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens op de redactie aan het Leidseplein in Amsterdam, zo zouden bronnen binnen het opsporingsapparaat tegen die krant hebben gezegd.

Gemotiveerd team

RTL zegt nog steeds ‘voor de volle honderd procent’ achter het besluit te staan om twee dagen niet uit te zenden. ‘Wij wijken niet voor terreur, we hebben onszelf gehergroepeerd’, zegt Sauvé. ‘Ik zie een buitengewoon gemotiveerd team staan dat weer heel erg graag aan de slag wil en gewoon weer het programma gaat maken dat ze altijd maken.’

Volgens de gemeente Hilversum worden er op het Mediapark ‘diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen’. Over de inhoud van de maatregelen worden geen mededelingen gedaan.

Boulevard werd van 2001 tot 2016 ook al op het Mediapark opgenomen. Dat gebeurde toen in het gebouw van RTL Nederland.