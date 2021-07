Ruim 18 miljoen coronaprikken, inenten gaat langzamer dan in juni

Het vaccinatieprogramma verloopt iets langzamer dan voorheen. Het duurde zes dagen om een miljoen prikken te zetten. Op 6 juli kondigde De Jonge aan dat het aantal inentingen de 17 miljoen had bereikt. Vijf dagen eerder, op 1 juli, meldde de minister dat de grens van 16 miljoen prikken was gepasseerd. Vijf dagen daarvoor was dat aantal 15 miljoen.

Volgens het coronadashboard zijn vorige week ongeveer 1,37 miljoen prikken gezet. Dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Het prikrecord is van begin juni. In de week van 7 tot en met 13 juni werden bijna 1,7 miljoen mensen gevaccineerd.

Vaccinatiegraad

Tot aan vorige week hadden bijna 11 miljoen mensen een eerste dosis gekregen. Onder hen zijn een half miljoen tot een miljoen mensen die het vaccin van Janssen hebben gekregen en die dus na de eerste prik klaar zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met de nieuwste stand van zaken in de vaccinatiecampagne.

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft net geen 80 procent van de volwassen Nederlanders in elk geval een eerste prik gehad. Alleen in IJsland en België is de vaccinatiegraad nog hoger. Bijna 48 procent van de Nederlanders is volledig gevaccineerd, en daarmee is Nederland elfde van de dertig landen op de lijst. Landen als Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk ontbreken in het overzicht.