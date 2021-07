OV-NL: minder mondkapjes in ov, vaker irritaties

Minder mensen dragen sinds de versoepeling van de coronaregels nog mondkapjes in het openbaar vervoer, terwijl dit wel verplicht is. Dit zorgt voor meer irritaties bij medewerkers van vervoersbedrijven en overige passagiers. Dat zegt de landelijke branchevereniging OV-NL. Er worden ook iets vaker boetes uitgedeeld, zegt de vereniging. Volgens vervoersbedrijven GVB en HTM is mensen die geen mondkapje dragen aanspreken vaak wel al voldoende.

‘We zien dat de irritatie toeneemt’, zegt een woordvoerder van OV-NL. ‘Dat zien we bij passagiers die wel netjes een mondkapje dragen, maar ook bij medewerkers. Het is natuurlijk erg vervelend voor bijvoorbeeld een buschauffeur dat hij mensen telkens op het niet of niet goed dragen van een mondkapje moet aanspreken.’ Dat is steeds vaker nodig, zegt de zegsman, omdat steeds meer mensen sinds de versoepelingen geen mondkapje dragen. ‘Het lijkt erop dat in het openbaar vervoer zo’n 10 tot 20 procent van de mensen geen mondkapje draagt. Op stations is dit vaak al 40 procent of meer.’

Volgens de vereniging, die elke dinsdag met verschillende vervoersbedrijven vergadert, wordt desondanks niet strenger gecontroleerd door de vervoersbedrijven. ‘Er rijden alleen al zo’n zesduizend bussen rond. Er is gewoon niet tegenop te handhaven door boa’s en dat moet je ook niet willen. De enige oplossing is voldoende draagvlak: mensen moeten zelf inzien dat ze echt mondkapjes moeten gaan dragen.’ Vervoersbedrijven spreken mensen eerst aan op het niet dragen van een kapje voordat er een boete wordt gegeven, zegt de woordvoerder.

Dat is vaak voldoende, zien ook de vervoersdiensten GVB in Amsterdam en HTM in Den Haag. ‘De meeste mensen doen het mondkapje direct op als je het vraagt’, aldus GVB. Dat ziet ook HTM, zegt de woordvoerder: ‘Wij proberen het gesprek aan te gaan, in een aantal gevallen leidt dat tot discussie, wat tot een boete kan leiden. Maar dat gebeurt in weinig gevallen.’ Ook de Rotterdamse vervoerder RET ziet niet meer incidenten de laatste tijd. Volgens HTM valt het aantal irritaties wel mee. De zegsvrouw van GVB zegt niets te weten over dit soort irritaties, ‘maar onze mensen zijn wel wat gewend’.