Engeland zet aangekondigde coronaversoepelingen op 19 juli door

Mensen hoeven geen veilige afstand meer te houden en kunnen weer naar grote bijeenkomsten, nachtclubs en restaurants. Ook aan het thuiswerken komt een einde. Mensen zouden nog wel een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer, aldus de Britse gezondheidsminister Javid.

Volgens de regering zijn de maatregelen mogelijk door het ‘succesvolle’ vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Inmiddels is 65 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Wel worden door de zeer besmettelijke Delta-variant weer tienduizenden coronabesmettingen per dag gemeld.