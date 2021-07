Ziekenhuizen voorzien meer drukte door toename coronabesmettingen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vanaf deze week een grotere bezetting op de intensive cares en verpleegafdelingen, door het toenemende aantal coronagevallen en door het vaker voorkomen van de Delta-variant van het coronavirus.

Volgens het LCPS is er sprake van een trendbreuk sinds vrijdag. Momenteel liggen er in 213 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 5 juli. Op basis van hun prognoses verwacht het LCPS dat dit aantal nog verder gaat stijgen.