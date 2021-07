Verdachten in proces moord advocaat Wiersum zwijgen

Eerder hebben beiden gezegd over een alibi te beschikken, maar ook daarover wensen zij niets meer te zeggen. ‘Ik ben niet verplicht antwoord te geven’, gaf een van de verdachten aan. De ander beperkte zich tot ‘zwijgrecht.’

De start van de inhoudelijke behandeling van de zaak ging gepaard met de nodige juridische schermutselingen tussen de advocaten van de verdachten, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Pas halverwege de middag kon de rechtbank beginnen met de bespreking van de feitelijke inhoud van het strafdossier.

Advocaat van kroongetuige

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. Een motief voor de moord is vooralsnog niet vastgesteld. Een gangbare opinie is dat Wiersum is doodgeschoten om kroongetuige B. in het hart te treffen. In maart 2018 werd ook B.’s broer doodgeschoten. Ook in dit geval zou wraak ten grondslag hebben gelegen aan het geweld. Mogelijk heeft de moordpoging op Peter R. de Vries ook met Marengo te maken, de misdaadverslaggever is woordvoerder en adviseur van de kroongetuige.

De politie arresteerde verdachte Giërmo B. (37) negen dagen na de moord op Wiersum op Schiphol. Hij stond op het punt naar Suriname te vertrekken. In januari 2020 volgde Moreno B. (32). In de tussentijd pakte de politie ook Anouar T. op, een neef van Ridouan Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld. T.’s zaak is inmiddels afgesplitst van die tegen de beide vermoedelijke uitvoerders, T. is inmiddels weer op vrije voeten. Naar organisatoren en opdrachtgevers doen politie en justitie nog volop onderzoek.

Wekenlange voorverkenning

De verdachten zouden Wiersum wekenlang hebben geobserveerd. Drie auto’s spelen een rol in de zaak, een Opel Combo voorop. In dat voertuig werden tal van (DNA-)sporen gevonden, van zowel Wiersum als de beide verdachten. De voorverkenningen zijn deels geregistreerd door bewakingscamera’s. Na de moord heeft de recherche alles uit de kast getrokken om de daders zo snel mogelijk op te sporen.

De rechtbank citeerde meerdere ooggetuigen van de moord, die een schokgolf veroorzaakte. Daaruit blijkt dat er een woordenwisseling tussen Wiersum en de schutter aan de schietpartij is voorafgegaan. Diverse getuigen hebben van elkaar afwijkende signalementen van de schutter gegeven.

De rechtbank heeft vijf dagen voor het proces uitgetrokken. Volgens de huidige planning komt het Openbaar Ministerie woensdag met de strafeisen.