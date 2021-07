Ziekenhuis OLVG wil dat bezoekers weer mondkapje dragen

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam vraagt bezoekers om weer een mondkapje te dragen als ze in een openbare ruimte zitten of lopen. Medewerkers hebben voortaan ook sowieso weer een mond-neusmasker op. ‘Zo beschermen we elkaar en de kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis’, aldus bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch.

Het OLVG had de mondkapjesplicht op 24 juni juist afgeschaft toen het aantal coronagevallen daalde, maar sinds ruim een week loopt het aantal positieve tests snel op. De stad Amsterdam is de grootste brandhaard van het land.