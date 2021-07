Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Momenteel liggen er in 213 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit is het hoogste aantal sinds 5 juli, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds zondag zijn er 7 nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de afdelingen intensive care en op de verpleegafdelingen. Op die verpleegafdelingen liggen de meeste coronapatiënten sinds 2 juli.