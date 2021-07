ACM: prijzen en voorwaarden telecommarkt begrijpelijker geworden

De informatie over prijzen en voorwaarden van mobiele abonnementen is begrijpelijker geworden, meldt de Autoriteit Consument & Markt op basis van jaarlijks onderzoek. De afgelopen jaren stijgt het aandeel mensen dat de informatie begrijpelijk vindt. De meeste ondervraagde consumenten zeggen intussen dat ze de informatie van aanbieders snappen, maar bijna de helft zegt het nog altijd lastig te vinden om prijzen te kunnen vergelijken.

Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het percentage mensen dat zegt moeilijk prijzen te kunnen vergelijken wel verder af. De ACM wil al langer dat telecomaanbieders duidelijker zijn over hun prijzen en abonnementsvoorwaarden.

Consumenten geven ook aan dat ze niet vaak overstappen, omdat het veel tijd en moeite kost. Ook zijn ze bang voor administratieve rompslomp. Consumenten stappen het vaakst over vanwege de prijs, het pakket en de snelheid van het internet. Een hogere internetsnelheid was het afgelopen jaar voor meer mensen een reden om over te stappen ten opzichte van het jaar ervoor.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de groep mensen die totaal werd verrast door een hoge telefoonrekening nog kleiner is geworden. Ten opzichte van vorig jaar is deze groep, die toen met 6 procent al klein was, nog verder geslonken naar 3 procent.