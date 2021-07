NPO staat klaar voor RTL na dreiging rond Boulevard

De Nederlandse Publieke Omroep staat klaar voor RTL voor het geval er hulp nodig is. ‘We staan als publieke omroep in goed contact met RTL en zij weten dat we voor hen klaarstaan als dat nodig is’, laat een woordvoerder desgevraagd weten naar aanleiding van de dreiging rond het programma RTL Boulevard.

‘We zijn er voor elkaar in deze nare tijden’, gaat de zegsman verder. ‘De NPO leeft zeer mee met de collega’s bij RTL en specifiek de medewerkers van RTL Boulevard.’

Eerder maandag suggereerden journalisten Leonard Ornstein en Hasna el Maroudi in het Mediaforum op NPO Radio 1 dat de publieke omroep hulp zou moeten bieden aan RTL nu de omroep het programma RTL Boulevard al twee dagen niet kan uitzenden vanwege een ernstige dreiging.

Hulp bieden

‘Een aanval op RTL Boulevard is een aanval op ons allemaal, op alle journalisten’, vond Ornstein. Hij stelde dat er ‘op de een of andere manier’ hulp moet komen als collega’s niet in staat zijn om hun werk te doen. ‘Misschien kunnen wij wel hun programma voor een dag overnemen of helpen om dat te organiseren want het kan nooit zo zijn dat we zwichten voor terreur.’

Het is nog niet duidelijk of de uitzending van maandagavond wel doorgaat.